Пропавший без вести горняк в шахте "Комсомольская" обнаружен мертвым

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Пропавший без вести в шахте "Комсомольская" в Воркуте горняк Сергей Ясиненко обнаружен без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воркутауголь".

Он работал на участке подготовительных работ № 2. Поисковую операцию вели двое суток. В ней участвовали два отделения горноспасателей и специалисты предприятия. Причем параллельно с этим продолжалась откачка пульпы.

"Компания "Воркутауголь" приносит соболезнования семье Сергея Викторовича и окажет ей необходимые помощь и поддержку", – сообщили на предприятии.

Прорыв воды во время зачистки бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола на шахте произошел 17 сентября. Тогда на месте ЧП находились 5 шахтеров, 4 из которых вышли на поверхность самостоятельно.

Ранее в Ростовской области на шахте "Шерловская-Наклонная" обрушились конструкции. В результате под завалом оказался один из рабочих. Его тело было поднято на поверхность. При этом двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.