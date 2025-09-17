Прорыв воды произошел на шахте "Комсомольская" в Воркуте

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Прорыв воды произошел во время зачистки бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола на шахте "Комсомольская" в Воркуте. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воркутауголь".

Информация об инциденте поступила горному диспетчеру шахты 17 сентября в 09:45. Тогда на месте ЧП находились 5 шахтеров, четверо из которых вышли на поверхность самостоятельно.

Организованы поиски оставшегося проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения.

Ранее в Ростовской области произошло обрушение конструкций на шахте "Шерловская-Наклонная". В результате под завалом оказался один из рабочих. Его тело было поднято на поверхность. При этом двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно.

ЧП произошло во время взрывных работ на глубине около 500 метров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.