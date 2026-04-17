В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 апреля

Наиболее плотный трафик наблюдается на Ярославском, Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил главный специалист Ситуационного центра Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центре города в пределах Садового кольца.

Вечером специалисты ожидают заторы на радиальных трассах в направлении области. Осложнить движение могут строительные работы на Волоколамском шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

