17 апреля, 09:30
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 апреля
Наиболее плотный трафик наблюдается на Ярославском, Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил главный специалист Ситуационного центра Андрей Логинов.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центре города в пределах Садового кольца.
Вечером специалисты ожидают заторы на радиальных трассах в направлении области. Осложнить движение могут строительные работы на Волоколамском шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.
