10 маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в Москве

С 18 апреля в Москве скорректируют 10 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт будет ходить быстрее и подъезжать ближе к станциям метро, МЦД, новым жилым комплексам и социальным объектам.

Магистральный маршрут м9 пойдет по Большой Переяславской улице. Вместо маршрута 312 заработает 732: автобусы будут следовать по обеим сторонам Тихой улицы. Вместо 199 запустят 399, который пойдет по Беломорской, Смольной и Фестивальной улицам, минуя часть Ленинградского шоссе.

