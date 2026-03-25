В навигаторе 2ГИС появился режим для начинающих автомобилистов

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В навигаторе 2ГИС появился новый режим "Легкий маршрут" для начинающих автомобилистов и любителей спокойного вождения, сообщает пресс-служба геосервиса.

Новый режим минимизирует количество сложных маневров – поворотов налево, разворотов, движение по кольцевым развязкам и многополосным дорогам, – требующих повышенного внимания. Это позволяет сделать поездку более предсказуемой и снизить уровень стресса за рулем.

Функция отображается перед началом поездки среди других вариантов маршрута, и при желании ее можно отключить в настройках. По словам разработчиков, "Легкий маршрут" будет полезен не только новичкам, но и опытным водителям, которые хотят избежать суеты на дорогах после долгого рабочего дня или в незнакомом районе.

Ранее в приложении 2ГИС появился ИИ-поиск, в котором можно находить места по настроению и атмосфере. ИИ-поиск анализирует не только названия и специализацию кафе и ресторанов, но и отзывы, меню, фотографии и сайты, а также показывает тезисы на основе отзывов.