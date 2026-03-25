Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 09:00

Технологии

В навигаторе 2ГИС появился режим для начинающих автомобилистов

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В навигаторе 2ГИС появился новый режим "Легкий маршрут" для начинающих автомобилистов и любителей спокойного вождения, сообщает пресс-служба геосервиса.

Новый режим минимизирует количество сложных маневров – поворотов налево, разворотов, движение по кольцевым развязкам и многополосным дорогам, – требующих повышенного внимания. Это позволяет сделать поездку более предсказуемой и снизить уровень стресса за рулем.

Функция отображается перед началом поездки среди других вариантов маршрута, и при желании ее можно отключить в настройках. По словам разработчиков, "Легкий маршрут" будет полезен не только новичкам, но и опытным водителям, которые хотят избежать суеты на дорогах после долгого рабочего дня или в незнакомом районе.

Ранее в приложении 2ГИС появился ИИ-поиск, в котором можно находить места по настроению и атмосфере. ИИ-поиск анализирует не только названия и специализацию кафе и ресторанов, но и отзывы, меню, фотографии и сайты, а также показывает тезисы на основе отзывов.

Читайте также


технологиитранспорт

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика