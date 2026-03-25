Московские врачи спасли 4-летнего ребенка, который подавился кешью

Врачи Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли 4-летнего мальчика, который подавился кешью. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в медучреждение с одышкой, свистящим дыханием и жалобами на боль в груди. Медики сделали бронхоскопию и обнаружили в дыхательных путях орехи. Родители малыша рассказали, что мальчик подавился ими во время еды.

В результате врачи с помощью бронхоскопа и специальных щипцов вытащили куски орехов. Мальчик еще некоторое время находился под наблюдением, прошел контрольные осмотры, после чего его выписали из медучреждения домой.

В больнице указали, что орехи являются коварными продуктами, так как они не растворяются и не выходят при кашле. Плоды закупоривают просвет бронха, не давая дышать.



