Минимум 7 домов оказались повреждены из-за взрыва в Севастополе 24 марта

Квартиры 7 домов были повреждены в результате взрыва в Севастополе 24 марта, рассказала в беседе с РИА Новости глава Гагаринского района города Екатерина Фалина.

По ее словам, в 3 из 7 домов зафиксированы серьезные разрушения, в 4 нарушено остекление. Повреждения также получили минимум 15 машин.

Режим чрезвычайной ситуации охватывает дома № 14, 16 и 20 на улице Павла Корчагина. При этом экспертиза конструкций дома № 14, в квартире которого и произошел взрыв, еще не завершена.

В результате случившегося погибли 2 человека, еще 12 пострадали, в том числе 3 детей. Одна из их, 14-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, позже его дополнили статьей о незаконном хранении взрывного устройства. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. Местные власти исключили взрыв бытового газа в качестве причины произошедшего. Вместе с тем в городе ввели режим ЧС регионального характера.