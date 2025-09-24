Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении 2ГИС появился ИИ-поиск, в котором можно находить места по настроению и атмосфере, сообщает пресс-служба геосервиса.

"Теперь "Поиск" помогает выбрать место, которое подойдет именно тебе – по вкусу, атмосфере и настроению. Это особенно важно, когда хочется провести время с удовольствием", – рассказал руководитель продукта "Поиск" в 2ГИС Александр Радионов.

Теперь пользователи с помощью фильтра "Вайб" в категории "Поесть" смогут выбрать ресторан не по типу кухни и оценкам, а по настроению, особенностям и цели визита. Например, можно выбрать сразу несколько сценариев – "Красивый вид" + "Поболтать" – и 2ГИС покажет подходящие заведения. Также можно описать запрос словами, указав блюдо, атмосферу или особенность места – "поесть пасту с лисичками", "яблочный штрудель с мороженым" или "уютное кафе с десертами".

ИИ-поиск анализирует не только названия и специализацию кафе и ресторанов, но и отзывы, меню, фотографии и сайты, а также показывает тезисы на основе отзывов.

Помимо текстового запроса, можно искать места и по фото: пользователи могут выбирать места с похожим интерьером или блюдом, ориентируясь на понравившиеся изображения. А фильтр "Новое" и поиск по ресторанной группе помогут узнать, какие новые заведения открылись в городе.

В настоящее время ИИ-поиск работает не во всех городах – сейчас он доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Самаре, Омске, Перми, Сочи, а также частично во Владивостоке, Иркутске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже. В скором времени, отмечает пресс-служба сервиса, его география будет расширена.

