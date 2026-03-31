Карту медленных зон для электросамокатов расширили в Москве

Сезон аренды электросамокатов начнется 1 апреля в Москве. Карту медленных зон, где нельзя будет разогнаться, расширили. Арендовать транспорт можно только после верификации через Mos ID. Доступ запрещен для пользователей младше 18 лет.

Городские камеры будут фиксировать нарушения на частных средствах индивидуальной мобильности. Уйти от ответственности станет практически невозможно. Также обсуждается повышение минимального возраста пользователей с 14 до 16 лет и ограничение движения по тротуарам.

