Новости мира: новые рейсы могут запустить между Россией и Хайнанем

Власти китайской провинции Хайнань работают над открытием новых прямых авиарейсов с Россией. Для россиян намерены разрабатывать более привлекательные туристические продукты. Интерес российских туристов к поездкам в Китай вырос на фоне событий на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне представили трассу и логотип гонки IndyCar Freedom 250. Соревнования впервые в истории пройдут на Национальной аллее в центре столицы США. Этап состоится в конце августа и будет приурочен к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости. Зрителей на трибуны пустят бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.