Меры по экономии электроэнергии в Египте не затронут туристические объекты

Меры по экономии электроэнергии, которые вводятся в Египте с 28 марта, не затронут туристические объекты. Как сообщили власти, отели, рестораны и другие площадки, которые посещают туристы, исключены из списка ограничений.

Кроме того, большинство отелей имеет собственные генераторы. Сервис обещают сохранить на привычном для гостей уровне, а меры экономии затронут в основном магазины и торговые центры, они будут закрываться раньше.

Подробнее эту тему обсудил в эфире телеканала Москва 24 руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.