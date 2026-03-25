Россияне стали на треть чаще бронировать туры на весенние каникулы

Россияне стали активнее планировать путешествия на весенние каникулы: число бронирований за год выросло на треть. Среди зарубежных направлений лидирует Египет, на который приходится более 30% продаж.

Среди внутренних направлений жители страны выбирают Краснодарский край, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Кроме того, выросла продолжительность отдыха – в среднем туры длятся 8 ночей, что на одну ночь больше, чем в прошлом году.

