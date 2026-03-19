Транзитные маршруты для россиян сократились на треть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценкам специалистов, оставшиеся хабы не способны полноценно компенсировать ограничения.

Среди оставшихся пунктов для пересадок лидером является стамбульский аэропорт. Через него проходит до 35% транзита. Еще 15–20% в совокупности берут на себя Пекин и Шанхай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.