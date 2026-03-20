Москвичи начали переключаться на новые туристические направления

Все больше москвичей переключаются на новые, еще мало знакомые туристам направления. Они выбирают более экзотические страны, например, Мозамбик и Мьянму. Власти некоторых стран создают условия для отдыха и отменяют визы.

Семидневный тур в Мозамбик на двоих может обойтись примерно в 500 тысяч рублей. В Мьянму при тех же условиях можно слетать примерно за 300 тысяч. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин посоветовал планировать такие путешествия через туроператора.

