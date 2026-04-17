Движение в центре Москвы перекроют 19 апреля из-за соревнований по триатлону

Движение в центре Москвы перекроют 19 апреля. Корректировки связаны с проведением соревнований по триатлону.

В частности, с 07:00 до 14:30 нельзя будет проехать от Лужнецкой набережной до 1-й Фрунзенской улицы и на Лужнецкой набережной от дома 24 до Фрунзенской набережной. С 07:00 до 17:00 недоступным окажется участок по улице Лужники от дома 24 до Лужнецкой набережной.

Более того, до окончания соревнований будет запрещена парковка автомобилей в вышеуказанных зонах.