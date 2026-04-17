До 27 мм месячной нормы осадков выпадет в Москве в начале следующей недели

До 27 миллиметров месячной нормы осадков выпадет в Москве в начале следующей недели. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столичном регионе на двое суток сформируется временный снежный покров высотой до 2–5 сантиметров. При этом дневная температура не превысит 3 градуса тепла.

Однако по ощущениям столбики термометров опустятся до 3–5 градусов мороза из-за штормового ветра, порывы которого могут достигнуть 16 метров в секунду.


