Москвичи стали чаще замечать бобров на городских улицах

Москвичи стали все чаще замечать на городских улицах бобров. Животные свободно разгуливают по мегаполису и совершенно не боятся людей. Специалисты объясняют, что Москва стала для бобров вполне комфортной средой.

В городе они находятся под охраной государства, естественных врагов у них нет, поэтому животные чувствуют себя свободно и в полной безопасности.

Однако при встрече с бобром не стоит забывать, что это дикое животное. Бобры могут переносить такие опасные инфекционные заболевания, как туляремия, трихинеллез и бешенство.

