"Новости дня": вольерный комплекс начали создавать для панды Катюши в Московском зоопарке

Вольерный комплекс для панды Катюши начали создавать в Московском зоопарке. Там преобразят старую территорию в зоне "Круг катания". Специалисты возведут скалы, искусственные водоемы и специальные конструкции для лазания.

Также установят системы климат-контроля, чтобы панде всегда было тепло и уютно, как на родине. В комплексе будут изолированные вольеры для отдыха и тренировок, современная кормокухня, мощные холодильники для хранения бамбука, умные системы водоподготовки и видеонаблюдения. В отдельной мастерской киперы будут создавать для Катюши игрушки.

