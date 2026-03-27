Потерявшийся кот Жорик за 9 дней дошел из Медведково в подмосковный Солнечногорск

Потерявшийся кот по кличке Жорик за 9 дней добрался из Медведково в подмосковный Солнечногорск. Питомец выпрыгнул из машины на северо-востоке Москвы и пропал. Поиски длились почти 2 недели. За это время кот преодолел почти 65 километров.

Всего в нескольких километрах от дома обессиленного Жорика приютила работница местного офиса и разместила объявление о находке. Хозяйка увидела сообщение в соцсетях, узнала кота и сразу приехала за ним.

