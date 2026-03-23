Новости мира: грозы с градом обрушились на северные и западные провинции Саудовской Аравии

Сильные грозы с градом обрушились на северные и западные провинции Саудовской Аравии. Непогода сопровождалась мощными ливнями и шквалистым ветром. Улицы оказались подтоплены, в ряде районов зафиксированы перебои с электричеством.

Схожая ситуация произошла во Франции. В регионе Окситания прошли сильные грозы с градом. Осадки повредили автомобили и сельскохозяйственные угодья. В некоторых населенных пунктах за короткое время выпала месячная норма дождя.

