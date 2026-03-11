Новости мира: 6 человек погибли при пожаре в почтовом автобусе в Швейцарии

Шесть человек погибли при пожаре в почтовом автобусе в Швейцарии, недалеко от Берна. Причиной возгорания мог стать поджог. К моменту прибытия спасателей машина полностью выгорела. Из салона вытащили троих пострадавших. Сейчас идет расследование. В первую очередь полиция установит личность поджигателя.

Торнадо прошелся по территории США. Больше всего разрушений произошли в Иллинойсе и Индиане, сообщают местные СМИ. Повреждены дома, оборваны линии электропередачи. По улицам разбросаны поваленные деревья и обломки. В Чикаго действует штормовое предупреждение, его объявили минимум на сутки. По прогнозам, ветер разгонится до 30 метров в секунду. Жителей просят оставаться дома ради собственной безопасности.

