Новости регионов: Магаданскую область накрыли сильные метели

Магаданскую область накрыли сильные метели. Сугробы не дают автомобилистам выехать из дворов. Минтранс закрыл движение на перевале дороги Магадан – Балаганное – Талон. Власти рекомендовали жителям не пользоваться личным транспортом. Всю технику вывели на расчистку улиц и подъездов к больницам, школам и детским садам. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

В Иркутске задержали водителя. Он не смог справиться с управлением и столкнулся с другой машиной, в которой пострадала женщина. Сам виновник аварии сбежал. Когда полицейские его задержали и провели проверку, результат удивил даже инспекторов. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя в 28 раз.

