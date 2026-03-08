Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

В Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, 2–7 марта, прибыли уже 37 600 пассажиров на 181 рейсе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Минтранс РФ.

Уточняется, что 8 марта из ОАЭ и Омана в Россию на 37 рейсах вернется еще почти 8 тысяч человек. Кроме того, график по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов.

