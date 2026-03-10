Новости регионов: массовая авария произошла в Амурской области

В Амурской области произошла массовая авария. На путепроводе в Белогорске столкнулись четыре легковых автомобиля: две Toyota, Honda и "УАЗ". Восемь человек получили травмы, шестерых госпитализировали. Аварию спровоцировал пьяный водитель Honda. Его пришлось доставать из салона спасателям.

Магадан и часть Колымы накрыл аномальный снегопад. Минтранс закрыл движение по перевальным участкам дороги "Магадан – Балаганное – Талон". Власти Магадана рекомендовали жителям не пользоваться личным транспортом. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.