Новости

Новости

10 марта, 06:30

Происшествия

Новости регионов: массовая авария произошла в Амурской области

Новости регионов: массовая авария произошла в Амурской области

Новости регионов: пять человек погибли в ДТП в Башкирии

В Звенигороде обследовали почти 8 тыс метров акватории при поиске детей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Зону поиска пропавших детей расширили в Звенигороде

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

ДТП произошло на улице Обручева в Москве

Пожар произошел в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы

Грузовик сгорел на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Девочка пострадала во время квеста в Краснодаре

В Амурской области произошла массовая авария. На путепроводе в Белогорске столкнулись четыре легковых автомобиля: две Toyota, Honda и "УАЗ". Восемь человек получили травмы, шестерых госпитализировали. Аварию спровоцировал пьяный водитель Honda. Его пришлось доставать из салона спасателям.

Магадан и часть Колымы накрыл аномальный снегопад. Минтранс закрыл движение по перевальным участкам дороги "Магадан – Балаганное – Талон". Власти Магадана рекомендовали жителям не пользоваться личным транспортом. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

