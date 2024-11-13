СК предъявил обвинение актеру и организатору квеста в Москве после ранения девушки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Актеру и организатору квеста в столичном районе Измайлово, где пострадала девушка, предъявлено обвинение. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Продолжается расследование дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время с обвиняемыми проводят необходимые следственные действия.

Во время квеста посетительница получила огнестрельную рану в области шеи из охолощенного оружия. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили. По данному факту возбудили уголовное дело.

Эксперты считают, что проведение квестов в заброшенных зданиях, на складах, с использованием открытого огня и острых предметов будет запрещено, а также будет введена специальная кнопка для прекращения игры.

