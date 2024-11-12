12 ноября, 21:28Происшествия
Дело возбуждено после огнестрельного ранения девушки во время квеста в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Столичные следователи возбудили уголовное дело после получения девушкой огнестрельного ранения во время квеста. Об этом сообщает пресс-служба московского главка СК РФ.
Информация об инциденте в СМИ появилась накануне. Сообщалось, что девушку ранил актер. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.
Ведомство, в свою очередь, выяснило, что ЧП произошло в помещении на Вернисажной улице, и указало более подробную информацию, согласно которой девушка получила огнестрельную рану в области шеи из охолощенного оружия.
Инцидент подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают служебную документацию и допрашивают сотрудников организации и других участников квеста.
В конце августа в городе Стерлитамаке Башкирии произошло ЧП во время проведения хоррор-квеста: трое молодых людей выпали из окна на одной из локаций с высоты второго этажа. Один из них был госпитализирован с сотрясением мозга.
Кроме того, этим летом в квест-клубе Дагестана во время прохождения хоррор-квеста в результате пожара скончались две посетительницы. Владельца и аниматора заведения в итоге арестовали.
В связи с рядом несчастных случаев в Госдуме призвали сертифицировать места проведения квестов. До этого в ГД шла речь о разработке ГОСТа для квестов с возрастным ограничением 18+.
Посетительница квест-клуба пострадала в Москве