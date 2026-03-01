01 марта, 08:45Происшествия
Новости мира: мощный торнадо обрушился на Таиланд
Новости мира: мощный торнадо обрушился на Таиланд. Огромный столб воздуха наблюдали жители провинции Самутпракан. По последним данным, разрушений и пострадавших нет.
В Токио стартовал ежегодный марафон. На старт вышли почти 39 тысяч человек, а еще около 10 тысяч волонтеров помогают им вдоль трассы. Кроме того, за забегом наблюдает около миллиона зрителей.
Число жертв наводнений и оползней в штате Минас-Жерайс в Бразилии выросло до 64 человек. Дожди не прекращаются несколько дней, спасатели продолжают работу, помогая пострадавшим и эвакуируя жителей из опасных районов.
