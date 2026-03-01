Форма поиска по сайту

01 марта, 08:45

Происшествия

Новости мира: мощный торнадо обрушился на Таиланд

Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов

КСИР начал масштабную операцию против США и Израиля

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

Зачинщиков драки в торговом центре "Щука" арестовали

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Пятизвездочный отель загорелся в густонаселенном районе Дубая

Взрывы слышны в ряде стран Ближнего Востока

В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана

Новости мира: мощный торнадо обрушился на Таиланд. Огромный столб воздуха наблюдали жители провинции Самутпракан. По последним данным, разрушений и пострадавших нет.

В Токио стартовал ежегодный марафон. На старт вышли почти 39 тысяч человек, а еще около 10 тысяч волонтеров помогают им вдоль трассы. Кроме того, за забегом наблюдает около миллиона зрителей.

Число жертв наводнений и оползней в штате Минас-Жерайс в Бразилии выросло до 64 человек. Дожди не прекращаются несколько дней, спасатели продолжают работу, помогая пострадавшим и эвакуируя жителей из опасных районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

