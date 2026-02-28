МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Министерство иностранных дел Российской Федерации осудило удары США и Израиля по Иран, заявив, что ответственность за последствия эскалации лежит на инициаторах атаки.

По данным СМИ, целями операции, получившей в Израиле название "Рык льва", были военные объекты и правительственные здания в Тегеране и других городах.

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие, а протестующих – взять власть в свои руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.