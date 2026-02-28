Форма поиска по сайту

28 февраля, 23:15

Политика

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Постпреды стран ЕС проведут в Брюсселе заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Взрывы слышны в ряде стран Ближнего Востока

Иран закрыл воздушное пространство для всех рейсов до дальнейшего уведомления

В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана

В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость"

Более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля

Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана

Министерство иностранных дел Российской Федерации осудило удары США и Израиля по Иран, заявив, что ответственность за последствия эскалации лежит на инициаторах атаки.

По данным СМИ, целями операции, получившей в Израиле название "Рык льва", были военные объекты и правительственные здания в Тегеране и других городах.

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие, а протестующих – взять власть в свои руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

