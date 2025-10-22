Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США у Белого дома

Фото: 123RF.com/tshooter

Машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию ведомства в соцсети Х.

Инцидент произошел 21 октября в 22:37 по местному времени (22 октября в 05:37 по московскому. – Прим. ред.). После случившегося машину осмотрели специалисты. По итогам проверки автомобиль был признан безопасным. Секретная служба изучает, почему могло произойти данное происшествие.

Ранее над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Калифорния преждевременно разорвался снаряд. Инцидент произошел во время военной демонстрации, посвященной 250-летию Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне.

По данным СМИ, взрыв произошел над трассой Interstate-5. Осколки повредили автомобиль калифорнийского дорожного патруля. В результате происшествия никто не пострадал.

