Спасенная львица Шейла начала ходить в подмосковном парке "Земля Прайда". Три месяца назад волонтеры забрали ее у блогера в Москве в плохом состоянии. Все это время она могла лишь ползать.

Ветеринарам удалось справиться с ее вирусной лейкемией. Это подтвердили результаты анализов. Теперь львица сможет жить с сородичами. Когда она окрепнет, ее познакомят с другим спасенным львенком.

