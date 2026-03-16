В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Главными героями стали медведи Жуи, Диндин и Катюша. Они получили тематические фигуры из безопасных экологических материалов в виде панд и любимые угощения.

Праздничная программа продолжилась творческими мастер-классами. В павильоне "Фауна Китая" можно было создать модельки панд в разных техниках. Также провели лекцию, где посетителям рассказали о жизни этих животных в Московском зоопарке, о том как проходила адаптация Жуи и Диндин, а также гости узнали историю появления на свет их детеныша – панды Катюши.

