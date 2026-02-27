Памятник белому медведю Диксону открыли в Московском зоопарке

В Международный день белого медведя в Московском зоопарке открыли памятник медведю Диксону. За жизнью хищника, попавшего в зоопарк после тяжелого ранения, следили не только москвичи, но и вся страна.

Медведя окружили заботой и теплом. Для него построили специализированный вольер и оборудовали бассейн. Диксон активно шел на поправку, но в какой-то момент тяжелые травмы дали о себе знать.

