Основатель "Додо Пиццы" призвал не травить управляющую из-за ситуации с собакой

Основатель "Додо Пиццы" Федор Овчинников призвал прекратить травлю и не взваливать всю вину на управляющую точкой в Челябинске, которая уволила курьера якобы из-за собаки.

Ранее сообщалось, что сотрудник подкармливал собаку Додобоню, но управляющая запретила ему это делать и потом уволила мужчину. Овчинников указал, что ответственность за этот инцидент лежит не только на управляющей точкой, но и на всей компании.

Основатель сети пиццерий добавил, что сделает все заведения dog-friendly, то есть в них можно будет приходить с домашними животными. При этом Овчинников указал, что не во всех регионах России можно приходить в такие места с питомцами.



