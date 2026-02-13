Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:00

Общество

Телезрительница Москвы 24 прислала кадры с колонной снегоуборщиков

Участники "Московского долголетия" начали осваивать нейросети

В Москве стартовала акция "Игрушка ветерану" к 81-й годовщине Победы

290 детей родились в Москве 12 февраля

Всемирный день радио отметят 13 февраля

HR-эксперт рассказал, как соискателю отличить тестовое задание от рабочего проекта

Больше половины россиянок назвали ювелирные украшения удачной инвестицией

"Утро": температура воздуха в Москве составит плюс 2 градуса 13 февраля

В России предложили отправлять бесплатные СМС-сообщения о начислении пенсии

Россиян предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за рисунки в лифте

Телезрительница Москвы 24 прислала кадры с колонной снегоуборщиков на дорогах. Коммунальщики работают круглосуточно.

Жители столицы также могут рассказать о том, что важно для их района, соседей, друзей и лично для них. Для этого создан специальный чат-бот "Утро в Москве". Лучшие видео будут показаны в прямом эфире. Чтобы отправить свою историю, нужно отсканировать QR-код, который появляется на экране во время передачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

