В Москве стартовал набор волонтеров для подготовки ко Дню Победы

В Москве и по всей России стартовал набор добровольцев для подготовки мероприятий ко Дню Победы. Принять участие может любой желающий, подав заявку на официальном сайте проекта "волонтерыпобеды.рф".

По планам организаторов, в команду объединятся более 200 тысяч человек не только из России, но и из других стран. Добровольцы будут задействованы в подготовке масштабных акций, таких как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" и "Сад памяти", а также окажут адресную помощь ветеранам.

Параллельно стартовал Всероссийский конкурс "Послы Победы Москва". Заявки на него принимаются до 27 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.