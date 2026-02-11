Форма поиска по сайту

11 февраля, 07:45

Общество

Минтруд РФ предложил разрешить беременным женщинам работать дистанционно

Министерство труда России предложило новые правила для поддержки будущих мам. Беременные москвички смогут сами выбирать график работы или полностью перейти на дистанционный формат.

Кроме того, работодателям будет предложено организовывать детские комнаты прямо в офисах. Эта мера позволит мамам дольше оставаться в профессии и не разлучаться с детьми из-за работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

