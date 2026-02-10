В Госдуме предложили автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ

Для москвичей и жителей других регионов России предложили автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Для этого нужно запустить обмен данными между Федеральной налоговой службой (ФНС), Соцфондом и ресурсоснабжающими организациями. Тогда будет сразу видно, нуждается ли семья в скидке на стоимость коммунальных услуг. Парламентарии уже обратились с этой инициативой в правительство.

