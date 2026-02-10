Форма поиска по сайту

10 февраля, 07:15

Политика

В Госдуме предложили автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ

Чеснаков: стратегия Собянина имеет поддержку на самом высоком уровне

В Госдуме заявили о необходимости введения возрастных ограничений для соцсетей

Премьер-министр Великобритании Стармер может подать в отставку на следующей неделе

"Ростех" передал войскам обновленную партию Су-57

Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области

В России вдвое повысилась плата за воду без счетчика

"Новости дня": в ГД предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

Путин высоко оценил действия Эмиратов по задержанию исполнителя теракта

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

Для москвичей и жителей других регионов России предложили автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Для этого нужно запустить обмен данными между Федеральной налоговой службой (ФНС), Соцфондом и ресурсоснабжающими организациями. Тогда будет сразу видно, нуждается ли семья в скидке на стоимость коммунальных услуг. Парламентарии уже обратились с этой инициативой в правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаобществоЖКХвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

