В России вдвое повысилась плата за воду без счетчика

В России подорожала оплата за воду для владельцев квартир, не установивших счетчик. В частности, тариф на холодную воду вырос вдвое.

В Госдуме подчеркнули, что это поможет избежать случаев мошенничества. Иногда в квартире прописан один человек, а фактически проживают гораздо больше людей. Оплата начисляется по нормативу, в то время как фактический расход воды может быть в десятки раз больше суммы, указанной в квитанции.

