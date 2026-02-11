Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01:57

Общество

Первые пациенты получат вакцину для терапии меланомы в 2026 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первые пациенты получат вакцину от меланомы уже в текущем году. Об этом сообщил глава НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава, академик РАН Иван Стилиди.

"Мы получили разрешение и право на клиническое применение мРНК-вакцины. В этом году будет работать вакцина", – отметил Стилиди, которого цитирует РИА Новости.

Минздрав РФ выдал разрешение НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы 10 февраля. Ведомство разрешило применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата "Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы".

Вакцина будет использоваться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии в комбинации с ингибитором PD-1.

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

