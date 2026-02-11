Московский зоопарк отметит 162-й день рождения

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский зоопарк отметит свой 162-й день рождения в четверг, 12 февраля. По случаю праздника в предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, гостей будет ждать спецпрограмма, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 14 февраля, в 12:00 пройдет лекция "От зверинца к зоопарку" об эволюции и миссии современных зоосадов, их истории и первых обитателях. В это же время в "Доме птиц" будет открыта мастерская "Пингвина Робина", в которой посетители смогут сделать экологичные сувениры. Для посещения лекции нужно будет купить входной билет в зоопарк и пройти предварительную регистрацию.

В 14:00 начнется экскурсия "Зоопарк от А до Я – тропой историй". На ней расскажут о закулисной жизни обитателей зоопарка и об отношениях между людьми и животными в разные эпохи. Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить входной билет в зоопарк и предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (499) 255-27-63.

В воскресенье, 15 февраля, в 12:00 в библиотеке зоопарка состоится спектакль "Птичий переполох", а после него зрители смогут посетить экскурсию по территории зоосада. Получить бесплатные билеты можно в "Мосбилете". Гостям также потребуется входной билет в зоопарк.

Помимо этого, с 10:00 до 17:00 гости смогут посетить выставку, на которой будут представлены работы членов клуба художников-анималистов. Выставка будет проходить в выставочном зале объекта культурного наследия "Жилой дом П. Т. Клюева" до 29 марта. Вход осуществляется по билету в зоопарк, понедельник и вторник – выходные дни.

Ранее в Московском зоопарке для каждого животного подготовили индивидуальный режим в условиях сильных морозов. Специалисты особенно следят за теми животными, которые зимой продолжают гулять на улице.

Все желающие могут понаблюдать за обитателями зоопарка с 09:00 до 17:00 с помощью трансляций на mos.ru. Также на страницах проекта доступны фотографии, викторины и интересные факты о животных.