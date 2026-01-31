Форма поиска по сайту

31 января, 08:45

В мире

В Китае завирусились ролики с ягненком, который падает при попытке к нему прикоснуться

Догхантеры активизировались в одном из столичных жилых комплексов

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Около 10 собак погибли от отравления в Москве и Подмосковье

Катание на слонах запретили на Бали

"Вопрос спорный": нужно ли давать больничный по уходу за домашним питомцем

"Московский патруль": юристы рассказали, как не ошибиться при покупке породистого щенка

Новости социального блока Москвы

Леопард Эльфа из Московского зоопарка получил елку

Новости регионов: маршрутка попала в аварию с двумя фурами в Иркутской области

В Китае вирусную популярность в соцсетях получил ягненок, которого прозвали "королевой драмы" из-за необычного поведения. Детеныш падает и не шевелится при попытке к нему прикоснуться.

О необычной способности животного владелец узнал, когда отвез четырех ягнят на рынок. Троих быстро раскупили, а четвертый падал и притворялся мертвым всякий раз, когда к нему подходили покупатели. Как только люди отходили, ягненок поднимался и вел себя как обычно. Соглашался контактировать он только с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

