В Китае завирусились ролики с ягненком, который падает при попытке к нему прикоснуться

В Китае вирусную популярность в соцсетях получил ягненок, которого прозвали "королевой драмы" из-за необычного поведения. Детеныш падает и не шевелится при попытке к нему прикоснуться.

О необычной способности животного владелец узнал, когда отвез четырех ягнят на рынок. Троих быстро раскупили, а четвертый падал и притворялся мертвым всякий раз, когда к нему подходили покупатели. Как только люди отходили, ягненок поднимался и вел себя как обычно. Соглашался контактировать он только с детьми.

