"Вопрос спорный": нужно ли давать больничный по уходу за домашним питомцем

В России обсуждают возможность введения больничного по уходу за заболевшим домашним животным. С юридической точки зрения питомцы не считаются членами семьи, поэтому их болезнь или потеря формально не являются уважительной причиной для отсутствия на работе.

Стоит ли официально закрепить такую меру или это откроет возможности для злоупотреблений? Должны ли работодатели идти навстречу сотрудникам в подобных ситуациях?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.