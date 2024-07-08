Эксперт Базаркина оценила закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

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Ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных "Верный" Наталья Базаркина в эфире радио КП оценила законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение условий по содержанию домашних животных.

Как она утверждает, такой закон уже принят и называется он "Жестокое отношение к животным". При этом, по ее словам, непонятно, что именно будет входить в несоблюдение требований.

"Это то же самое, что хотят внести, как говорится, заново изобретают велосипед. То есть хорошо, но что они будут считать? По метражу не будут проходить животные или большое количество содержащихся животных?" – задалась вопросом Базаркина.

Она объяснила, что есть некоторые породы животных, по внешности которых можно подумать, что над ними издеваются, но на деле это не так. В связи с этим у эксперта возник вопрос, будут ли это мотивировать штрафом.

"Либо пусть выделяется определенный метраж на каждую собаку, по размерам, как это раньше было в СССР. Заводчики занимаются племенным разведением. <...> Или что будут заставлять нас сокращать, как хотели – не больше четырех собак на владельца чтобы заводили?" – уточнила она.

Базаркина также заявила, что негативно относится к предложению по регистрации животных. Она рассказала, что своей собаке ставит плановые прививки, кормит ее, поэтому не хотела бы платить дополнительно деньги на эту процедуру.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Если закон примут, то он затронет всех, кто нарушает требования по содержанию животных в многоквартирных домах, правила выгула животных и опасных собак, а также использует их в коммерческих целях.

Предполагается, что за это нарушение гражданам грозит штраф до 1 500 рублей, а индивидуальным предпринимателям – до 5 000 рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать до 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

