Директор Московского зоопарка рассказала о реабилитации белого медведя Диксона

Памятник белому медведю Диксону открыли в Московском зоопарке. Как напомнила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, его привезли в 2022 году с тяжелой травмой – у него не работали задние ноги. Ученые со всего мира присылали препараты и предлагали помощь.

По словам Акуловой, этот случай показал, как мир может объединиться вокруг одного животного. Памятник стал символом объединения людей вокруг животных и природы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.