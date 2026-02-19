В Московском зоопарке родились три детеныша лучистой черепахи

В Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи – вида, который находится на грани полного исчезновения в природе. На данный момент малыши находятся под круглосуточным наблюдением специалистов.

Как рассказали в зоосаде, все детеныши чувствуют себя хорошо. Их временно переселили в специально оборудованный террариум. Внутри поддерживают стабильную температуру, установили специальные лампы, которые совмещают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Оно необходимо для развития рептилий. Пол детенышей узнают только через два года.

