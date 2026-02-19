Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:00

Город

В Московском зоопарке родились три детеныша лучистой черепахи

Новости социального блока Москвы

Служебный пес Зевс таможни Домодедово ушел на пенсию

Электроошейники хотят запретить продавать в России

Специалисты Московского зоопарка тренируют кур

Капибар из Перу могут привезти в российские зоопарки

В расселенном доме в Москве нашли десятки истощенных собак

Семья мошенников из Москвы продавала истощенных собак в интернете

В Москве мошенники пытались заработать на собаках, которых отдавали в добрые руки

Волонтер выкупила шесть истощенных собак, которых нашли в запертой квартире в Москве

В Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи – вида, который находится на грани полного исчезновения в природе. На данный момент малыши находятся под круглосуточным наблюдением специалистов.

Как рассказали в зоосаде, все детеныши чувствуют себя хорошо. Их временно переселили в специально оборудованный террариум. Внутри поддерживают стабильную температуру, установили специальные лампы, которые совмещают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Оно необходимо для развития рептилий. Пол детенышей узнают только через два года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария РыбаковаИван Евдокимов

