17 февраля, 07:15

Происшествия

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

ДТП произошло на востоке Москвы из-за снегопада

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста за нападение на магазины техники

"Московский патруль": контрабандисты попытались ввезти в РФ 300 кг наркотиков

"Московский патруль": дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд

"Московский патруль": в Шереметьево задержали пассажирку с украшениями на 5 млн рублей

Восемь человек остаются в больницах после пожара в хостеле на севере Москвы

Последние машины и автобусы с застрявшими в Териберке туристами добрались до Мурманска

Массовые ДТП произошли на трассе М-4 "Дон"

Жильцы дома на Спартаковской улице обвинили УК в произошедшем потопе

Подарок из Дубая обернулся крупным штрафом для пассажирки в аэропорту Шереметьево. Женщине пришлось заплатить более 1,5 миллиона рублей за незадекларированные украшения люксового бренда. Во время отдыха супруг приобрел для жены кольцо, браслет и серьги с бриллиантами общей стоимостью около 5 миллионов рублей.

Украшения перевозили в ручной клади, но на таможне выяснилось, что их стоимость превышает установленный лимит беспошлинного ввоза в 10 тысяч долларов. Декларацию не оформили, в результате последовали доначисление платежей и штраф. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что нужно учитывать и изучать таможенные правила страны отбытия и прибытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

