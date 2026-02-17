В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

Подарок из Дубая обернулся крупным штрафом для пассажирки в аэропорту Шереметьево. Женщине пришлось заплатить более 1,5 миллиона рублей за незадекларированные украшения люксового бренда. Во время отдыха супруг приобрел для жены кольцо, браслет и серьги с бриллиантами общей стоимостью около 5 миллионов рублей.

Украшения перевозили в ручной клади, но на таможне выяснилось, что их стоимость превышает установленный лимит беспошлинного ввоза в 10 тысяч долларов. Декларацию не оформили, в результате последовали доначисление платежей и штраф. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что нужно учитывать и изучать таможенные правила страны отбытия и прибытия.

