Туристка из Подмосковья трижды пыталась выехать из Териберки

Туристка из Подмосковья, приехавшая в Териберку ради северного сияния, несколько дней не может покинуть поселок из-за снежных заносов. Она должна была улететь 14 февраля, но три попытки выехать оказались безуспешными.

На выезде из Териберки образовался затор длиной в несколько километров. Перевал Эривейв полностью заблокирован, видимость практически нулевая. Местные жители и волонтеры помогают застрявшим: вытаскивают машины на подготовленных джипах, подвозят бензин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.