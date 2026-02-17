Участники "Московского долголетия" освоили тайцзицюань в парке "Хуамин"

Фестиваль китайского Нового года охватывает все больше традиций Поднебесной. В ландшафтном парке "Хуамин" в Ростокине для участников "Московского долголетия" провели открытую тренировку по тайцзицюань. Это боевое искусство превратилось в оздоровительную гимнастику.

Занятие состоит из плавных движений, медитации и дыхательных практик, которые улучшают баланс, координацию и общее физическое состояние. Тренер и эксперт восточной медицины Владимир Осипов отметил, что занимающиеся начинают дружить с телом и со временем избавляются от диагнозов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.