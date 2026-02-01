Алькарас поделился эмоциями после победы над Джоковичем в финале Australian Open

1 февраля испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв в финале серба Новака Джоковича 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. За счет этого успеха 22-летний спортсмен стал самым молодым обладателем всех титулов турниров "Большого шлема" в истории. О невероятном успехе первой ракетки мира расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Финал нынешнего Australian Open – битва поколений: Новак Джокович старше Карлоса Алькараса почти на 16 лет! Для понимания, когда серб впервые выиграл титул на этом турнире в 2008 году, испанцу было всего 4 года. Однако то, с какой скоростью 22-летний спортсмен пополняет свою трофейную комнату новыми кубками, впечатляет.

До финала Австралии-2026 в его коллекции было 24 титула, причем 6 из них заработано на турнирах "Большого шлема". По два раза он выигрывал "Уимблдон", Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) и US Open. Однако главный матч именно на Australian Open стал для него первым в карьере, и победа в нем позволяла испанцу собрать титулы всех главных теннисных соревнований современности.

Его оппонент Новак Джокович – неоспоримо, великая фигура для современного спорта: четвертая ракетка мира на данный момент, 101 трофей в карьере и 24 из них – турниры "Большого шлема". Взяв 25-й в Австралии, он мог побить абсолютный рекорд по количеству победных мейджоров в одиночном разряде. При этом ясно, что каждое новое достижение для 38-летнего серба дается ему невероятно тяжело. И уж особенно усталость и старые болячки дают о себе знать в таких больших матчах, как финал турнира в Мельбурне.

Мало того, что оба спортсмена прошли изнуряющий двухнедельный путь в порой непростых погодных условиях (все же в Австралии даже в январе бывает жарковато), так еще и полуфиналы получились для них затяжными. В частности, чтобы сломить сопротивление представляющего Германию Александра Зверева (третья ракетка мира), Алькарасу понадобилось почти 5,5 часа! По ходу матча Карлос боролся не только с соперником, но и с судорогами, атаковавшими теннисиста. Испанец был на волоске от вылета, уступая 3:5 в решающем сете, но за счет невероятного рывка вывернул на 7:5.

Джокович так и вовсе не был фаворитом в борьбе со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который побеждал на Australian Open годом ранее, но в критический момент тоже сумел уйти от поражения и дожать 24-летнего оппонента в пяти сетах. С учетом того, что матч, который продлился чуть больше четырех часов, был сыгран 30 января, специалисты гадали: насколько хватит сил у не молодеющего спортсмена на финальный рывок, пусть даже против не менее уставшего Алькараса.

В финале за спортсменов сыграла погода: на арене в вечернее по Австралии время было примерно плюс 15. И в первом сете Новак был великолепен: изящно раскатывал более молодого оппонента, показав совершенный теннис, ни в чем не уступая 22-летнему теннисисту в плане движения. Как итог – 6:2 в пользу серба.

Но начиная со второго сета, стало заметно, как у Джоковича фактически начали отказывать ноги, а некогда мощные удары заметно потеряли скорость и точность. Количество невынужденных ошибок стало увеличиваться, чем Карлос воспользовался моментально. Второй сет закончился в пользу Алькараса со счетом 6:2, третий – 6:3.



Перед четвертым сетом Джоковичу стало настолько невыносимо, что он взял медицинский тайм-аут. Судя по всему, Новак мог принять обезболивающие из-за мучающих его мозолей. После вмешательства врачей серб, как показалось, воспрял и под яростный гул многочисленных фанатов сумел навязать бой Алькарасу, который уже на всех парах мчался к "карьерному Шлему". И даже был близок к тому, чтобы этот сет выиграть: при 4:4 счет в гейме на подаче Карлоса был 40:30 в пользу Джоковича, но тот не реализовал брейк-поинт из-за обидного попадания в аут.

Пожалуй, это был его последний шанс перевести матч в пятый сет. Алькарас в итоге сделал 5:4 в свою пользу, затем оба взяли по своей подаче, а при счете 6:5 брейк-поинт заработал уже Карлос. Последний удар турнира в исполнении Джоковича улетел в аут, благодаря чему испанец в свои 22 года и 272 дня стал самым молодым обладателем всех титулов "Большого шлема" в истории. Предыдущее рекордное достижение держалось около 88 лет. И все это – на глазах легендарного соотечественника Рафаэля Надаля, который наблюдал за грандиозным финалом с трибуны.





Карлос Алькарас победитель Открытого чемпионата Австралии 2026 года Новак заслуживает аплодисментов. Ты говорил о том, что я делаю потрясающие вещи. Но то, что делаешь ты, на самом деле вдохновляет. Не только теннисистов, но вообще спортсменов. Ты показываешь пример, как надо каждый день пахать. Я наслаждаюсь игрой с тобой, просмотром твоих матчей и тем, что ты делаешь. Меня это очень вдохновляет.

"Благодарю свою команду: никто не знает, как тяжело я работаю и ценю вашу поддержку. Это были эмоциональные качели, но мы продолжали работать, делать правильные вещи. Благодарен каждому из вас, это и ваш трофей", – подчеркнул Алькарас на послематчевой церемонии.

Новак Джокович во время речи на корте отдал должное сопернику и его команде: по его словам, их работу лучше всего можно описать словами "исторически" и "легендарно".

"Это был невероятный турнир. Поздравляю тебя, твоего тренера, семью и команду. Вы делаете что-то историческое, легендарное, и я желаю тебе удачи дальше в карьере. Ты такой молодой, у тебя еще много времени впереди, как и у меня. Уверен, мы еще много раз увидимся в следующие 10 лет", – сказал Джокович.

Благодаря этой победе Алькарас еще и сравнялся с сербом по личным встречам: теперь у каждого по пять побед в этом противостоянии. Где сведет их судьба в следующий раз? И сведет ли?

