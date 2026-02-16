"Новости дня": лыжная трасса открылась на Северном речном вокзале

У Северного речного вокзала в акватории Канала имени Москвы открылась лыжная трасса. Лыжница Наталья Храмченкова отметила, что кататься здесь приятно из-за открытого пространства и вида на горизонт.

Для неопытных спортсменов проводят бесплатные тренировки, а зарегистрироваться можно на месте. На территории также работают каток, электротюбинг, ледовый городок и детская карусель. В пунктах аренды можно бесплатно выпить горячий чай или кофе.

Подробнее – в программе "Новости дня".