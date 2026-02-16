Форма поиска по сайту

16 февраля, 12:00

Спорт

"Новости дня": лыжная трасса открылась на Северном речном вокзале

"Москва – столица спорта": турнир по смешанным единоборствам прошел в Москве

На Олимпиаде в Италии разыграют 6 комплектов медалей 16 февраля

Бесплатная тренировка по зумбе пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Мой спортивный район"

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Российская фигуристка Петросян выступит в короткой программе под попурри Майкла Джексона

"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

"Москва – столица спорта": фестиваль хоккея прошел в "Лужниках"

У Северного речного вокзала в акватории Канала имени Москвы открылась лыжная трасса. Лыжница Наталья Храмченкова отметила, что кататься здесь приятно из-за открытого пространства и вида на горизонт.

Для неопытных спортсменов проводят бесплатные тренировки, а зарегистрироваться можно на месте. На территории также работают каток, электротюбинг, ледовый городок и детская карусель. В пунктах аренды можно бесплатно выпить горячий чай или кофе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

